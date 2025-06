Am Samstagabend brannte ein Auto auf der A61 bei Bingen komplett aus. Der Fahrer konnte aus dem brennenden Wagen gerettet werden. Anschließend floh er aber zu Fuß mit seinem Hund.

Die Feuerwehr wurde gegen 20:15 Uhr informiert. In einer Notausfahrt nahe dem Autobahndreieck Nahetal in Richtung Koblenz stand der brennende Wagen. Ein Ersthelfer hatte laut Polizei dem Autofahrer geholfen. So konnten er und sein Hund den in Flammen stehenden Wagen rechtzeitig verlassen.

Aber anstatt auf Hilfe zu warten, habe sich der Autofahrer dann von der Unfallstelle entfernt. Der Mann sei mit seinem Hund zu Fuß geflohen, so ein Polizeisprecher.

Falsche Kennzeichen bei brennendem Auto

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden. Im Nachgang der Ermittlungen gelang es den Beamten jedoch, die Identität des Fahrers zu klären. Es handelt sich um einen 46-jährigen Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen. Gefunden habe man den Mann aber bislang noch nicht, so der Polizeisprecher.

An dem ausgebrannten Fahrzeug waren außerdem gestohlene Kennzeichen angebracht. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt.

Löscharbeiten und Verkehrsbehinderungen auf A61 bei Bingen

Die Freiwillige Feuerwehr Bingen war schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A61 in Richtung Koblenz für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Ab etwa 21:30 Uhr war die Strecke wieder frei und uneingeschränkt befahrbar.

Ermittlungen gegen Fahrer laufen

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen mehrerer Delikte aufgenommen, darunter Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichendiebstahl. Offen bleibt, warum der Mann nach seiner Rettung die Flucht ergriff und wie es überhaupt zu dem Fahrzeugbrand kam.