In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in eine Ampelanlage und eine Hauswand gefahren. Laut Polizei hatte er beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Weil er sich den Polizeibeamten widersetzte, wurde er außerdem über Nacht in Gewahrsam genommen. Am Auto, der Ampel und der Hauswand entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.