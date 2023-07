Autofahrer kracht bei Worms in Weinberg

per Mail teilen

Bei einem Autounfall bei Worms ist der Fahrer mehrere Meter in die benachbarten Weinberge gefahren. Dabei hat er laut Polizei 15 Rebzeilen zerstört.

Der Mann war am Samstagnachmittag zwischen Flörsheim-Dalsheim und Worms-Pfeddersheim unterwegs. Als die Straße in einer Rechtskurve leicht anstieg, kam ihm laut Polizei plötzlich ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegen. Der Mann habe daraufhin noch versucht auszuweichen und sei dabei in die benachbarten Weinberge gefahren.

Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, kam sein Wagen erst nach 150 Metern zum Stehen. Dabei habe er 15 Rebzeilen zerstört. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er habe einige Schürfwunden, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Winzer der zerstörten Weinreben wurde informiert

Das Auto wurde laut Polizei bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Der Winzer der zerstörten Rebzeilen sei bereits informiert worden. Wer der Fahrer des entgegenkommenden Kleinwagens war, werde noch ermittelt, so der Polizeisprecher.