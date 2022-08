Autofahrer bedroht Radfahrer in Mainz mit Baseballschläger

Autofahrer ärgern sich über Radfahrer. Radfahrer ärgern sich über Autofahrer. Das ist Alltag im Straßenverkehr. In Mainz zückte einer der Beteiligten einen Baseballschläger.

Die Auseinandersetzung fand am Mittwochmittag in der Kaiserstraße in der Mainzer Innenstadt statt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 30-jähriger Radfahrer auf dem Gehweg in Richtung Hauptbahnhof. Dabei fuhr er auch über eine Ladezone vor einem Hotel. Gleichzeitig kam ihm ein 59-jähriger Autofahrer entgegen, der auch auf die Ladezone fuhr, sodass der Radfahrer ausweichen musste. Nach Informationen der Polizei schüttelte der Radfahrer daraufhin den Kopf.

Baseballschläger griffbereit im Auto

Das reizte den Autofahrer offenbar dermaßen, dass dieser ausstieg, den Radfahrer beleidigte und ihm Gewalt androhte. Anschließend holte er einen Baseballschläger aus seinem Wagen und ging auf den Radfahrer zu.

Als dieser und Passanten begannen, das Geschehen mit ihren Handys zu filmen, legte der 59-Jährige den Baseballschläger erst einmal weg. Dann versteckte er ihn in der Rezeption des Hotels.

Baseballschläger im Hotel versteckt

Unterdessen war die Polizei alarmiert worden. Als die Beamten den Autofahrer befragten, behauptete dieser, keinen Baseballschläger gehabt zu haben. Er konnte jedoch nach Zeugenhinweisen im Hotel sichergestellt werden. Dem 59-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung.