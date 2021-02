Am Samstagabend ist ein Auto auf der B9 in Fahrtrichtung Worms zwischen Oppenheim und Osthofen mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren. Nach Angaben der Polizei mussten die entgegenkommenden Fahrzeuge stark bremsen und dem Auto ausweichen. Bei der Kontrolle des Wagens in Osthofen stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Autofahrer, die auf der B9 in Fahrtrichtung Mainz unterwegs waren und dem Auto des Fahrers ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.