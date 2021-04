Zwei Baustellen auf der Autobahn 60 bei Mainz führen am Wochenende zu Behinderungen. Erst Montagfrüh soll der Verkehr wieder normal rollen.

Im Bereich zwischen der Anschlussstelle Hechtsheim-Ost und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd werden in Fahrtrichtung Bingen mehrere Fahrstreifen gesperrt. Erst ab Montagmorgen stehen dem Verkehr wieder alle vier Fahrstreifen zur Verfügung. Um die Störungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten durchgehend in Tag- und Nachtarbeit ausgeführt.

Brückenarbeiten im Autobahndreieck

Am Autobahndreieck Mainz wird die Verbindung von der A643 in Richtung Darmstadt am Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, müssen unter zwei Brücken Arbeiten am Beton durchgeführt werden. Dafür muss die Verbindungsrampe auf die A60, den Mainzer Ring, bis Montagmorgen gesperrt werden. Wer von der A643 auf die A60 in Richtung Darmstadt abbiegen will, muss einen Umweg über die Anschlussstelle Heidesheim fahren.