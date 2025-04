Ohne Vorankündigung ist am Montagnachmittag in Wiesbaden eine Auffahrt auf die Schiersteiner Brücke gesperrt worden. Auch am Dienstag gab es erneut Staus rund um das Schiersteiner Kreuz.

Für Hunderte von Pendlern kam das am Montag aus heiterem Himmel: Am Nachmittag war die Auffahrt von der Äppelallee auf die Schiersteiner Brücke in Richtung Mainz plötzlich gesperrt. Die Folge waren kilometerlange Staus. Keine Information über Sperrung vorab Kein Schild wies auf die Sperrung hin. Auch im Verkehrsfunk war nur zu hören, dass auf der Brücke eine Spur wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Doch dass man gar nicht erst auf die Autobahn kommt, merkten die Autofahrer erst, nachdem sie die gesperrte Auffahrt durch völlig verstopfte Straßen endlich erreicht hatten. Kilometerlange Staus Richtung Wiesbaden und Mainz Und nicht nur die Straßen, die zu der Auffahrt führen, waren betroffen. Der Verkehr staute sich auch auf den umliegenden Autobahnen kilometerweit zurück: auf der A643 bis nach Wiesbaden hinein und bis weit Richtung Mainz. Auf der A66 standen die Autos zwischenzeitlich auf einer Länge von neun Kilometern. Autobahn GmbH: kurzfristige Sperrung notwendig Am späten Montagnachmittag teilte die Autobahn GmbH dann mit, dass "zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit" die kurzfristige Sperrung der Zufahrt in Fahrtrichtung Mainz sowie die Sperrung einer Spur auf der A643 in Richtung Mainz erforderlich seien. Hintergrund seien die Bauarbeiten zum Ausbau der A643 im Bereich der Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee. Zufahrt zur A643 noch bis Mittwoch gesperrt Ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte auf SWR-Anfrage, es sei "unglücklich", dass man die Autofahrer und Autofahrerinnen nicht früher habe informieren können. Doch bei einer Abnahme der Baustelle auf der Brücke habe sich kurzfristig gezeigt, dass "Fräs- und Asphaltierarbeiten" erforderlich seien. Es sei vorgesehen, die Zufahrt sowie den zweiten Fahrstreifen der A643 ab Mittwochvormittag wieder freizugeben. Die Autobahn GmbH empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren.