80-jährige Autofahrerin stößt mit Straßenbahn zusammen

Bei einem Unfall in der Mainzer Saarstraße ist am Samstagnachmittag ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben missachtete eine 80-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Schienenverkehrs. Ihr Auto wurde durch den Zusammenprall mit der Straßenbahn auf die Gegenfahrbahn des Zubringers zur Saarstraße geschleudert. Wie die Polizei mitteilt, erlitt die 80-jährige einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer und Fahrgäste wurden nicht verletzt. Wegen der Unfallaufnahme war der Zubringer von der Koblenzer Straße in Richtung Saarstraße für eineinhalb Stunden gesperrt. Es bildete sich leichter Rückstau. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.