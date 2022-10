Auto fliegt nach Unfall bei Gau-Bickelheim 20 Meter durch die Luft

Bei einem Unfall auf der A61 bei Gau-Bickelheim sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Der Unfallwagen wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Nach Angaben der Autobahnpolizei war eine 71-jährige Fahrerin auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs. In Höhe von Gau-Bickelheim kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Straße ab und geriet zunächst in den Grünstreifen, bevor sie dann auf eine Leitplanke fuhr. Durch den Zusammenprall wurde ihr Auto in die Luft katapultiert und flog etwa 20 Meter weit.

Wie die Polizei weiter mitteilt, stieß die 71-Jährige danach erneut mit der Leitplanke zusammen, riss eine Notrufsäule mit sich und kam schließlich zum Stehen.

Beifahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht, ihr 85-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist ein Gutachter hinzugezogen worden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro. Die A61 war während des Unfalls teilweise mehr als vier Stunden gesperrt.