Ein parkender Kleinlaster auf dem Parkplatz der Grundschule in der Forsthausstraße in Rüsselsheim-Königstädten ist Sonntagnacht in Flammen aufgegangen. Laut Polizei haben Anwohner das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei haben Unbekannte den Wagen vorsätzlich angezündet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die Sonntagnacht etwas Verdächtiges beobachtet haben.