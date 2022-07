Auto überschlägt sich in Mainz - Grund könnte eine Wespe sein

per Mail teilen

Im Mainzer Stadtteil Hartenfeld-Münchfeld ist am Mittwochmorgen ein spektakulärer Unfall passiert. Ein Mensch wurde verletzt.

Einsatz für Polizei und Rettungskräfte um kurz vor 8:30 Uhr in der Wallstraße in Mainz. In der Tempo-30-Zone hatte sich ein Auto überschlagen. Als die Helferinnen und Helfer eintrafen, lag der blaue Kleinwagen auf dem Dach. Die 50-jährige Fahrerin des Wagens hatte offenbar das Steuer herumgerissen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kümmerten sich in der Wallstraße um die verletzte Frau und das Auto. SWR Daniel Brusch

Die Polizei vermutet, dass eine Wespe im Auto der Grund für den Unfall war. Der Wagen prallte gegen zwei geparkte Autos und überschlug sich. Die Fahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.