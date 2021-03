In Mainz ist am späten Donnerstag Abend ein Auto versehentlich in den Rhein gerollt. Der Zwischenfall passierte an der sogenannten Nato - Rampe im Stadtteil Laubenheim. Nach Aussage der Polizei wurde niemand verletzt. Die drei Insassen konnten rechtzeitig den Wagen verlassen. Offenbar hatte der Fahrer beim Halten den falschen Gang eingelegt und das Auto war losgerollt.