per Mail teilen

In Worms hat es womöglich Sonntag Abend ein illegales Autorennen gegeben. Die Polizei vermutet, dass drei Autos daran teilgenommen haben. Sie stützt sich auf Zeugenaussagen. Die Personalien der drei jungen Fahrer wurden aufgenommen, berichtet die Wormser Polizei. In diesem Zusammenhang hatte einer der Fahrer mit seinem Wagen einen Unfall. Er kam offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und raste gegen eine Mauer. Die drei Insassen blieben unverletzt. An dem Wagen entstand Totalschaden.