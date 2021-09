Bei einem Verkehrsunfall in Schwabenheim sind am Wochenende mehrere Weinreben zerstört worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Auto in der Nacht auf Sonntag auf einem Feldweg und raste vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in die Reben. Dabei sei ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Bei dem Unfallfahrzeug handele es sich laut Ermittlungen um einen weißen VW, der vorne stark beschädigt sei. Zeugen sollen sich bei der Polizei Ingelheim melden.