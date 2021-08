In der Wormser Innenstadt hat ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche auf ein fahrendes Auto geworfen. Die Polizei geht davon aus, dass die Flasche aus einem nahe gelegenen Gebäude geschmissen wurde. An dem Auto entstand ein Schaden an der Motorhaube. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitagabend.