Ein betrunkener Autofahrer ist in Worms mit seinem Auto ungebremst unter einen geparkten Sattelschlepper gefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagabend. Der Mann erlitt nur leichte Verletzungen, weil die Airbags auslösten. An Auto und Sattelschlepper sei ein Schaden von geschätzt 60.000 Euro entstanden.