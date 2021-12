Gaspedal reagiert nicht - Auto fängt Feuer

Auf der Weisenauer Brücke (A60) in Mainz hat am Sonntag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Mann in seinem Wagen auf der Autobahn in Richtung Bingen unterwegs, als er plötzlich merkte, dass das Gaspedal nicht mehr reagierte. Er kam auf dem rechten Seitenstreifen zum Stehen und stieg aus. Kurz darauf kam Rauch aus der Motorhaube und das Auto fing Feuer. Die Mainzer Feuerwehr konnte den Brand löschen, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.