Ein Mann ist beim Verladen eines frisch gekauften Wagens in Alsheim (Landkreis Alzey-Worms) von dem Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. An der Rampe im Autohaus habe sich der Haken des Zugseils zum Fahrzeug gelöst, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin wollte der Man das Auto selbst anhalten und wurde dabei verletzt. Durch Hilferufe aufmerksam gemacht, eilten Mitarbeiter des Autohauses herbei. Der Mann wurde mit einen Hubschrauber in eine Klinik nach Mainz gebracht.