Pedale verwechselt: Auto fährt in Restaurant

In Wiesbaden ist am Samstagnachmittag ein Auto in die Fensterscheibe eines Hotelrestaurants gefahren. Nach Angaben eines Polizeisprechers hat der Fahrer wohl die Pedale verwechselt, als er eine Adresse in das Navigationsgerät eingeben wollte. In der Folge sei dann das Auto außer Kontrolle geraten und über den Grünstreifen in das Restaurant worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Glücklicherweise sei zum Zeitpunkt des Unfalls niemand im Restaurant gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Insgesamt ist laut Polizei ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden.

