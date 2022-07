In Offenheim ist am Sonntagmorgen ein Auto in einen Gullyschacht gefahren. Verletzt wurde niemand, der Pkw wurde beschädigt. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte zuvor in der Nacht mehrere Gullydeckel in der Gemeinde im Kreis Alzey-Worms entfernt. Außerdem seien mehrere Verkehrsschilder mutwillig zerstört worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen.