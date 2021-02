Auf der A61 bei Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) hat ein Lkw eine große Kabeltrommel verloren. Ein 19-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen.

Wie die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am frühen Montagabend. Ein Lastwagen war auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs, als eine große Kabeltrommel aus Holz von seiner Ladefläche fiel und auf der Fahrbahn liegen blieb.

Keine Zeit auszuweichen

Ein 19-Jähriger Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und sei quasi direkt in die Trommel hinein gefahren, so die Polizei. Die Seitenplatte der Trommel bohrte sich in die Front des Autos. Durch diesen Aufprall zerbrach die Kabeltrommel und ein weiterer Autofahrer fuhr über die Holz-Bruchstücke. Der Wagen dieses Mannes wurde an der Windschutzscheibe und an der Beifahrerseite beschädigt.

Beide Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro.

Lkw-Fahrer bemerkte angeblich nichts

Anhand der umherliegenden Teile der Kabeltrommel konnte die Polizei den 52-jährigen Lkw-Fahrer ermitteln. Dieser war weitergefahren und befand sich bereits am Ziel seiner Fahrt in Simmern. Er gab an, nicht bemerkt zu haben, dass die Kabeltrommel vom Lkw gefallen war. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim ermittelt nun, ob die Ladung möglicherweise nicht ausreichend gesichert war und das zu dem Unfall geführt hat.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu melden.