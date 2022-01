In der Wormser Innenstadt ist am Donnerstagnachmittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer während der Fahrt im Motorraum des Wagens ausgebrochen. Auslöser hierfür sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Worms hätten den Brand schließlich löschen können. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Klosterstraße in der Innenstadt für gut zwei Stunden gesperrt werden.