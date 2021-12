Polizei schnappt Autokauf-Betrüger

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der A61 sind der Polizei bei Worms vier mutmaßliche Betrüger ins Netz gegangen. Sie sollen Teil einer größeren Gruppierung sein, die bundesweit Privatleute beim Verkauf von Autos übers Ohr haut. 600 Fälle seien bundesweit bisher bekannt, so ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Die Ermittlungen werden zentral in Nordrhein-Westfalen geführt. Die Betrüger schauen sich Autos von Privatverkäufern an. In einem unbeaufsichtigten Augenblick manipulieren sie diese, beispielsweise schütten sie Öl ins Kühlwasser. Das wird anschließend beim Verkäufer auf einen möglichen Mototschaden zurückgeführt mit dem Ziel, dass dieser mit dem Preis deutlich heruntergeht. Später werden die Autos dann wieder teurer verkauft. Die vier Männer stammen aus Osteuropa. Bei ihnen wurden auch 14.000 Euro Bargeld und verschiedene Autoschlüssel gefunden. Gegen einen von ihnen ergeht laut Polizei möglicherweise noch ein Haftbefehl.