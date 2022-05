Auto geht in Flammen auf

In der Nähe von Stromberg ist nahe einer Landstraße ein Auto am frühen Dienstagmorgen komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife das brennende Fahrzeug. Der 45-jährige Autofahrer hatte sich bereits unverletzt in Sicherheit gebracht. Er gab an, dass er habe wenden wollen und dann sei das Fahrzeug in Brand geraten. Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Ursache für den Fahrzeugbrand ist derzeit unklar. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 3 000 Euro.