Auto rutscht auf A60 auf dem Dach

Auf der A60 bei Mainz-Finthen hat sich am Montagabend ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer Richtung Bingen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache rechts von der Spur abkam und gegen die Leitplanke fuhr. Das Auto überschlug sich dann und rutschte mehr als 20 Meter auf dem Dach. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Die Frau blieb unverletzt, der Mann musste ins Krankenhaus. Er gab laut Polizei an, Alkohol getrunken zu haben, aber nicht gefahren zu sein. Seinen Führerschein habe er vor zwei Wochen verloren. Ein angeblicher Fahrer wurde laut Zeugen aber nicht am Unfallort gesehen. Die A60 musste im Unfallbereich für drei Stunden gesperrt werden.