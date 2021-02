per Mail teilen

In Meisenheim wird seit Sonntagabend ein 13-jähriger Junge vermisst. Nach Angaben der Polizei leidet er an Autismus. Er könne sich nicht ausdrücken und brauche dringend Hilfe. Der etwa 1,80 Meter große Jugendliche ist laut Polizei ohne Schuhe und Jacke unterwegs. Er trage einen pinkfarbenen Overall. Er fühle sich von Wasser sehr angezogen, könne aber nicht schwimmen. Seit dem Abend suchen die Feuerwehr und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG auch mit Spürhunden nach dem vermissten Jugendlichen.