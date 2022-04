Autofahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Ein 61-jähriger Autofahrer ist am späten Sonntagabend vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls bei Bad Kreuznach von der Straße abgekommen und gegen eine Schutzplanke gefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann in Schlangenlinien von Hargesheim in Richtung der Bundesstraße 41. Zwei jugendliche Fahrradfahrer hatten das auffällige Fahrverhalten beobachtet und waren ihm gefolgt. Wenige Zeit später verlor der 61-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen eine Schutzplanke. Die Jugendlichen wählten daraufhin umgehend den Notruf. Kurz nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, stellten die Beamten fest, dass der Mann aufgehört hatte zu atmen. Sofort reanimierten sie ihn. Wie die Polizei weiter mitteilte, stabilisierte sich der Zustand des Mannes, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Warum genau der 61-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist nach derzeitigem Erkenntnisstand noch unklar.