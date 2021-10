Klinikum als eines der besten im Land ausgezeichnet

per Mail teilen

Zum vierten Mal in Folge hat das Nachrichtenmagazin "Focus" das Wormser Klinikum mit dem Siegel "Top Regionales Krankenhaus 2022 Rheinland-Pfalz" ausgezeichnet. Damit gehört es zu den besten Krankenhäusern im Land, so das Magazin. Klinikum-Geschäftsführer Büttner wertet die Prämierung als Beleg dafür, dass es im Wormser Klinikum ein hohes Niveau der medizinischen und pflegerischen Versorgung gebe. Die Menschen in Worms und der Region hätten den Zugang zur bestmöglichen Medizin. Das Klinikum Worms verfügt über 696 Betten und 12 Fachbereiche. Aktuell hat es mehr als 2.000 Mitarbeitende. Mehr als 72.000 Patienten werden jährlich behandelt. Das Focus-Ranking gilt bundesweit als größter Krankenhaus-Vergleich.