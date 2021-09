Auswirkungen des GdL-Streiks auf die Unternehmen

Der Lokführerstreik im Güterverkehr hat auch Auswirkungen auf Unternehmen in der Region. Der Streik sei eine große Herausforderung, heißt es von Seiten der DB Cargo in Mainz. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers könnte es beispielsweise am Güterbahnhof in Bischofsheim zu Rückstaus von Zügen und dadurch zu Verzögerungen bei den Waren-Lieferungen kommen. Außerdem könne, ähnlich wie im Personenverkehr, nur ein abgespeckter Streik-Fahrplan angeboten werden. Zuerst müssten Rohstoffen und andere Materialien transportiert werden, die Betriebe zum Produzieren brauchten. Keine Auswirkungen des Lokführerstreiks fürchtet man bei Boehringer Ingelheim und beim Mainzer Spezialglashersteller Schott. Da man keinen Gleisanschluss mehr habe, sei man nicht direkt betroffen, so ein Schott-Sprecher. Bei Opel in Rüsselsheim will man eigenen Angaben zufolge bei Liefer-Schwierigkeiten von der Schiene auf die Straße verlagern.