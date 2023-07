Im Juni 1933 haben Studierende in Mainz Bücher von für sie unliebsamen Autoren verbrannt. Ab heute erinnert die Ausstellung "Verbrannte Orte – Die Bücherverbrennungen 1933" daran.

Viele Menschen kennen heute nur noch die Bilder der Bücher, die am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Bebelplatz verbrannt wurden. Dass auch in mehr als hundert anderen deutschen Städten ab März 1933 Bücher öffentlich in Flammen aufgingen, wissen viele Menschen nicht. Vor allem an sie richtet sich die Ausstellung, die diese Orte der Verbrennung dokumentiert und mit Geschichten von Zeitzeugen untermauert.

Wo heute das Rhathaus und die Rheingoldhalle steht, wurden vor 90 Jahren Bücher verbrannt. SWR

Fotoausstellung "Verbrannte Orte" auf Dr. Günter Storch-Platz

18 große Zaunbanner wurden jetzt auf dem Dr. Günter Storch-Platz an der Großen Bleiche aufgestellt. Sie informieren über die verschiedenen Phasen der damaligen Bücherverbrennungen. Große Bilder zeigen, wie die Orte heute aussehen, an denen damals Bücher verbrannt wurden.

"Wir wollen den Orten ein Gesicht geben. Damit man draus lernt und damit sowas nie wieder passiert."

Ein Banner bezieht sich speziell auf Mainz. Es erzählt die Geschichte der Verbrennungen und zeigt ein altes Foto des damaligen Adolf-Hitler-Platzes - dem Ort, an dem vor 90 Jahren in Mainz Bücher verbrannt wurden. Den Platz gibt es nicht mehr. Heute stehen hier das Rathaus und die Rheingoldhalle.

Die Geschichte der Bücherverbrennungen in Mainz SWR

1.000 Studierende zogen 1933 durch Mainz

Am 23. Juni 1933 zogen etwa 1.000 Studierende mit Fackeln durch die Stadt. Gegen 21 Uhr entfachten sie ein Feuer und verbrannten Bücher von - nach ihrer Meinung - "undeutschen" Schriftstellern und Schriftstellerinnen wie Anna Seghers, Carl Zuckmayer und Thomas Mann.

Besonders zynisch dabei: Am nächsten Tag wurde in Mainz das Gutenberg-Fest gefeiert - zu Ehren des Mannes, der den Buchdruck erfunden hat.

Letzte Bücherverbrennung Deutschlands in Gonsenheim

Nur wenige Kilometer weiter, am Großen Sand im damaligen Vorort Gonsenheim, wurden am 24. Juni noch einmal Bücher verbrannt. Es war nach Angaben der Stadt Mainz die letzte Bücherverbrennung in ganz Deutschland.

Die Ausstellung soll das Gedenken an die Ereignisse von damals wachhalten und durch die großen Banner im öffentlichen Raum viele Menschen erreichen. Bis zum 3. September wird die Outdoor-Ausstellung "Verbrannte Orte – Die Bücherverbrennungen 1933" gezeigt.