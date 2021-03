per Mail teilen

Eigentlich eine gute Nachricht: Nach der neuen Landesverordnung dürfen Lokale in Rheinland-Pfalz bei einer Inzidenz unter 100 wieder draußen Gäste bewirten. Aber viele Gastronomen sind verunsichert.

Vor dem Imbiss "Beim Peter" in der Mainzer Neustadt steht ein roter Tisch mit Bank. Es ist ein Symbol dafür, dass die Außengastronomie in Rheinland-Pfalz seit Montag wieder Kundschaft empfangen darf - zumindest in der Theorie. Denn mit Gästen rechnet Inhaber Peter Leussler heute nicht. "Das Wetter spielt ja auch noch nicht mit. Ich wollte den Kunden einfach suggerieren, sie könnten bei mir essen, wenn sie wollten."

Der Imbiss "Beim Peter" hat einen roten Tisch für seine Kunden vor die Tür gestellt. SWR

Gäste brauchen negativen Corona-Schnelltest

Weil er auch eine Metzgerei betreibt und ohnehin die ganze Zeit vor Ort ist, hat er sich entschieden, den Tisch aufzustellen. Um vor Ort zu essen, sind eine telefonische Anmeldung und ein negativer Schnelltest nötig. Den akzeptiert Peter Leussler nur vom Arzt oder einer Teststelle. Für einen vor Ort durchgeführten Selbsttest hat er keine Zeit: "Das lohnt sich für einen Schnellimbiss nicht."

Umgang mit Schnelltests noch unklar

Wie genau man mit den negativen Corona-Tests umgehen soll, hinterlässt bei einigen Gastronomen noch Fragezeichen. "Die Vorgaben von Land und Kommune sind bislang sehr beschränkt," sagt Bernd Riegger, der Geschäftsführer der bundesweiten Restaurantkette "ALEX". Trotzdem soll das "ALEX" in Mainz am Mittwoch wieder draußen Essen servieren - als erste Lokalität der Kette in Deutschland.

Profitabel sei das eher nicht, vermutet Riegger. Man wolle aber den Mitarbeitenden eine Möglichkeit geben, nach Monaten der Kurzarbeit wieder ein volles Gehalt und Trinkgeld zu verdienen. Nach jetzigem Planungsstand müssen die Gäste laut Riegger bei der Anmeldung ein gültiges Testergebnis vorzeigen. Alternativ sollen auch vor Ort Corona-Schnelltests angeboten werden, die dann allerdings bezahlt werden müssen.

Die meisten Restaurants und Cafés öffnen nicht

Die meisten Gastronomiebetriebe in Mainz haben sich dazu entschieden, die Außengastronomie nicht zu öffnen. "Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens wollen und können wir für euch zurzeit keine Gastgeber sein," schreibt das Restaurant "Laurenz" auf Instagram. Obwohl eine neue, große Außenterrasse fertiggestellt wurde, wolle man erst einmal Straßenverkauf anbieten.

Auch viele kleinere Cafés bleiben weiterhin beim To-Go-Angebot. "Die vorgeschriebenen Maßnahmen sind zu schwierig umzusetzen und wirklich einen Durchblick habe ich dabei auch nicht, wie man mit den Schnelltests umgehen soll," heißt es von "Anything but Coffee". Die Betreiber von "dicke lilli, gutes kind" schreiben auf Instagram, dass "unter solchen strengen Auflagen die Öffnung der Außengastronomie weder umsetzbar noch wirtschaftlich tragbar ist".

Sorge vor der nächsten Schließung

Kai Müller, dem das "Lille Hus" in der Altstadt gehört, befürchtet außerdem, dass die Infektionszahlen weiter steigen. Und wenn die 7-Tage-Inzidenz über 100 klettert, muss auch die Außengastronomie wieder schließen.

"Es ist alles sehr unsicher," sagte er dem SWR. Weil es zu viel Arbeit sei, den Betrieb hochzufahren, nur um ihn dann nach wenigen Wochen wieder herunterfahren zu müssen, wolle er bis nach Ostern abwarten. "Die positiven Reaktionen der Gäste haben uns in unserer Entscheidung bestärkt," so Müller. Die Leute hätten auch keine Lust auf ein Hin und Her.

Ansagen der Politik seien zu kurzfristig

Matay Celik, Inhaber des italienischen Restaurants "Di Alessa", war eine Öffnung am Montag zu kurzfristig. Er habe erst am Wochenende von den Plänen der Politik erfahren und müsse jetzt reagieren. "Die Terrasse muss noch saubergemacht und die Tische ordnungsgemäß nach den Abstandsregeln aufgebaut werden."

Außerdem seien die Auflagen schwierig. Celik ist verunsichert, was er alles beachten müsste und will sich vorher noch einmal beim Ordnungsamt rückversichern. Wenn das Wetter mitspielt und es wärmer wird, kann er sich vorstellen, im Laufe der Woche aufzumachen. "Es muss funktionieren und sich lohnen - denn es ist besser, als geschlossen zu haben!"