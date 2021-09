Weiter mehr Außengastronomie in der Stadt

Der Mainzer Stadtrat hat sich am Mittwochabend dafür ausgesprochen, auch im nächsten Jahr mehr Außengastronomie zu erlauben. Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadtverwaltung den Mainzer Gaststätten in diesem Jahr erlaubt, mehr Außenfläche zu bewirtschaften, beispielsweise Parkplätze und Gehwege. Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuale Matz (CDU) kündigte allerdings an, dass die zusätzlichen Flächen ab dem nächsten Jahr wieder kostenpflichtig sein werden. In diesem Jahr hat die Stadt auf Pachteinnahmen verzichtet.