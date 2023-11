Jugendliche bewerfen Polizisten in Mainz-Kastel mit Böllern und Eiern

per Mail teilen

Die Mainzer Polizei war in der Halloween-Nacht oft im Einsatz, oft wegen Schlägereien vor Gaststätten. In Mainz-Kastel haben Jugendliche Böller gezündet und Polizisten angegriffen.

Die Polizei in Mainz war während der Halloween-Nacht häufig im Einsatz. Die Beamten wurden eigenen Angaben zufolge mehrfach gerufen, weil Feiern in Schlägereien vor Gaststätten ausgeufert sind. Es sei aber niemand verletzt worden. Außerdem wurden Häuser und Autos mit Eiern beworfen und Böller abgeschossen.

Jugendliche in Mainz-Kastel haben Polizisten angegriffen

In Mainz-Kastel haben mehrere Jugendliche in der Halloween-Nacht randaliert. Nach Polizeiangaben haben sie mehrere fahrbare Großmülltonnen auf die Straße geschoben, umgeworfen und angezündet. Sechs davon seien völlig ausgebrannt. Außerdem hätten die Jugendlichen Böller gezündet und fünf Autos beschädigt.

Als die Polizei in dem Stadtteil eintraf, hätten die Jugendlichen die Beamten mit Böllern und Eiern beworfen. Verletzt worden sei niemand. Zur Schadenshöhe konnte eine Sprecherin noch keine Angaben machen.

Die anderen Polizeidienststellen in Rheinhessen und an der Nahe haben mit Blick auf Halloween von einer "ruhigen Nacht" gesprochen, in der allenfalls "ein paar übliche Kleinigkeiten" vorgefallen seien.

Suche nach Unbekanntem in Stromberg

Bei einem Fall in Stromberg wissen die Beamten noch nicht, ob es einen Zusammenhang zu Halloween gibt. Sie haben dort unter anderem mit einem Hubschrauber nach einem Mann gesucht. Der Unbekannte soll zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einer Schusswaffe gesehen worden sein.

Laut Polizei hat er anschießend den Supermarkt mit einer Maske betreten, kurz danach aber wieder verlassen, ohne dort etwas gemacht zu haben. Danach haben Anwohner in der Nähe des Supermarktes Geräusche gehört, die wie Schüsse klangen. Die Suche nach dem Mann blieb erfolglos. Die Hintergründe sind noch unklar.