Der Ausländerbehörde fehlen Mitarbeitende

Der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung Mainz-Bingen fehlt qualifiziertes Personal.

In einer Mitteilung heißt es, derzeit seinen 3,5 Stellen unbesetzt, Mitarbeitende auf dem Arbeitsmarkt zu finden sei außerordentlich schwierig. Seit Jahren versuche man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Ausländerbehörde zu finden, so der Kreis, mit wenig Erfolg. In der Verwaltung in Ingelheim setze man deshalb verstärkt darauf neue Kräfte selbst auszubilden. Damit sei es zumindest gelungen, eine noch stärkere Unterbesetzung zu vermeiden.

Deshalb könnten in Ausnahmefällen Aktionswochen wie in dieser Woche durchgeführt werden. Seit Montag versucht der Kreis so viele Ukraine-Flüchtlinge wie möglich zu registrieren. Bis auf eine Mitarbeiterin seien alle anderen damit beschäftigt, so eine Kreissprecherin. 1.700 Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet sind, habe man seitdem bereits erfassen können.