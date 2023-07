Entlaufene Ziege in Flörsheim von Zug überfahren

per Mail teilen

Im hessischen Flörsheim sind am Sonntagmorgen drei Ziegen ausgebüxt. Nach Angaben der Polizei wurde eines der Tiere von einer S-Bahn erfasst und starb.

Das zweite Tier konnte nach Angaben der Polizei Westhessen nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden. Die dritte Ziege blieb bis zum frühen Nachmittag (Stand 23.07.2023 um 14:00 Uhr) verschwunden.

Nachdem der Besitzer merkte, dass seine drei Ziegen entlaufen waren, versuchte er sie mithilfe der Tierrettung wieder einzufangen. Bereits kurze Zeit später fand er auch eines der beiden verbliebenen Tiere in der Nähe der Opelbrücke.

Dritte Ziege vorerst verschwunden

Die dritte Ziege wollte jedoch anscheinend noch nicht so schnell zurück in den heimischen Stall und verschwand in einem benachbarten Feld. Auch mithilfe seiner Hunde, die beim Suchen halfen, blieb die Ziege laut Polizei bis zum frühen Nachmittag verschwunden.

Durch Zusammenprall mit Ziege war Zugstrecke gesperrt

Durch den Zusammenstoß mit der Ziege war die Bahnstrecke zwischen Rüsselsheim und Frankfurt für kurze Zeit gesperrt. Dadurch kam es bei einigen Zügen und S-Bahnen zu Verspätungen, so die Bundespolizei.