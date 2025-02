Angeschwemmtes und aufgestautes Totholz im Guldenbach hat in Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach) immer wieder zu Überschwemmungen geführt. Das Problem ist nun zwar vorerst gelöst, zufrieden ist der Bürgermeister damit aber nicht.

Immer, wenn es in den vergangenen Monaten stärker geregnet hat, ist der Guldenbach über die Ufer getreten. Der Grund dafür liegt nach Angaben des Bretzenheimer Ortsbürgermeisters Olaf Budde (CDU) an einer sogenannten Verklausung - das bedeutet, dass sich durch umgestürzte Bäume im Bach immer mehr Treibgut und Müll angesammelt haben. Dadurch kann das Wasser an dieser Stelle nicht mehr richtig fließen und sucht sich andere Wege, die mit der Zeit aber auch versanden können.

Das hat dazu geführt, dass die benachbarten Wiesen und Wirtschaftswege bis zur Bundesstraße hin immer wieder überschwemmt wurden. Außerdem stand das Wasser bei einem Anwohner bis in den Keller. Dieser hatte zeitweise bis zu drei Pumpen laufen, um das Wasser aus dem Keller zu bekommen.

Zuständige Wasserbehörde hat reagiert

Nach Angaben von Budde und Gemeinderatsmitglied Rainer Lanz-Wagner (FWL) hat die zuständige Wasserbehörde, die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, nun reagiert. In den vergangenen Tagen habe eine Wasserbaufirma das Flussbett am Hauptabfluss des Baches ausgebaggert. Im Laufe der Zeit hatten sich dort nach Lanz-Wagner viele Sedimente abgesetzt. Dadurch habe sich die Bachsohle angehoben, wodurch das Wasser nur noch sehr flach und damit auch langsam geflossen sei.

Bachlauf wurde ausgebaggert und vertieft

"Die Fließgeschwindigkeit war hier nur noch sehr gering, sodass sich alles, was der Bach mitgeführt hat, dort abgelagert hat", sagt Lanz-Wagner. Jetzt, nachdem dieser Bereich ausgebaggert worden sei, sei die Fließgeschwindigkeit wieder höher.

Durch die tiefer gelegte Bachsohle könne das Wasser jetzt wieder ungehindert weiterfließen und müsse sich keinen neuen Weg suchen. Dadurch soll verhindert werden, dass es sich bei starkem Regen wieder auf den benachbarten Wiesen und Wirtschaftswegen ausbreitet.

Ortsgemeinde Bretzenheim beobachtet Bachlauf genau

"Die Lösung muss beobachtet werden. Wir sind jetzt sensibilisiert und werden aktiv, wenn nochmal was ist," so Lanz-Wagner. Auch Ortsbürgermeister Olaf Budde bleibt wachsam. So richtig überzeugt ist er noch nicht: "Wir wollen eine dauerhafte Lösung. Wenn das Wasser wieder ansteigt und dann auch größere Teile angeschwommen kommen, besteht die Gefahr, dass der Hauptabfluss wieder verstopft wird."

Wir wollen eine dauerhafte Lösung.

Hätte die Ortsgemeinde einen Wunsch frei, würde sie sich wünschen, dass die Verklausung aufgelöst und die Baumstämme aus dem Bach entfernt werden. Das gehe laut SGD aber nicht, so Lanz-Wagner. In den vergangenen Jahren habe sich der Guldenbach durch die umgestürzten Bäume neue Wege gesucht. Aufgrund des Naturschutzes könne man diese Entwicklung nicht einfach rückgängig machen.

Das bestätigt auch die SGD Nord. Von dort heißt es, dass man nur dann erheblich in die Natur eingreifen dürfe, wenn Gefahr für Leib und Leben bestehe. So sehe es die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie der EU vor. Außerdem gibt die Wasserbehörde an, dass sie den betroffenen Bereich zusammen mit der Kreisverwaltung Bad Kreuznach weiterhin regelmäßig überprüfe. Dadurch könne man auf Veränderungen schnell reagieren, so die SGD.

Der Guldenbach bei Bretzenheim ist immer wieder über die Ufer getreten und hat dabei Ackerflächen und Wirtschaftswege überschwemmt. Michael Kreuzer

Bauarbeiten an Brücke können weitergehen

Neben den landwirtschaftlichen Flächen waren auch die Bauarbeiten an der Brücke zwischen Bretzenheim und Langenlonsheim von den Überschwemmungen betroffen. Wie der Landesbetrieb Mobilität, kurz LBM, auf SWR-Anfrage mitteilte, mussten die Arbeiten aufgrund des vielen Wassers schon öfter gestoppt werden. Die Ortsgemeinde hofft nun, dass die Arbeiten zukünftig wie geplant und ohne weitere Unterbrechungen stattfinden können.

Seit dem Herbst des vergangenen Jahres wird die Brücke neu gebaut. Wegen der Sperrung, müssen Anwohnerinnen und Anwohner für rund neun Monate einen kilometerlangen Umweg fahren.