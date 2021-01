Die nächtliche Ausgangssperre in Worms wird bis zum 14. Februar verlängert. Das hat die Stadt in Absprache mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium beschlossen. Hintergrund ist, dass Worms einen Inzidenzwert von 111 aufweist – das ist nach wie vor einer der höchsten im Land. Sowohl Wormser als auch solche, die nach Worms wollen, brauchen weiterhin einen triftigen Grund, wenn sie nachts in der Stadt unterwegs sind. Ebenso bis Mitte Februar verlängert wird die Maskenpflicht in der Wormser Fußgängerzone. Auch die Stadt Mainz verlängert die Maskenpflicht in verschiedenen Zonen. Obwohl der Inzidenzwert täglich sinke, bleibe man lieber vorsichtig, so ein Stadtsprecher.