Nachdem die Corona-Inzidenz an mehreren Tagen über 100 lag, musste die Stadt Mainz reagieren. Ab kommendem Donnerstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

Nach Angaben der Stadt gab es keine andere Möglichkeit, den weiter steigenden Corona-Zahlen zu begegnen. Man erlebe derzeit eine hochgefährliche Dynamik, sagte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Auch in Mainz gebe es eine große Zahl von Neuinfektionen mit der britischen Corona-Mutation.

Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr

Mainzerinnen und Mainzer dürfen ihre Wohnung deshalb ab Donnerstag nur in begründeten Ausnahmefällen nach 21 Uhr verlassen. Ausnahmen gelten etwa für alle Menschen, die zur Arbeit müssen oder von dort kommen. Ebenso darf die Wohnung selbstverständlich bei medizinischen Notfällen verlassen werden. Hundebesitzer dürfen nach 21 Uhr Gassi gehen. Und auch Menschen, die nächtliche Ostergottesdienste besuchen wollen, dürfen dies tun.

Friseure bleiben offen, Geschäfte dürfen Termine vergeben

Geöffnet bleiben neben den Lebensmittelgeschäften und Drogerien unter anderem auch Friseure, Blumenläden, Baumärkte und Reinigungen. Der Einzelhandel darf zwar nach Angaben der Stadt weiterhin Terminshopping anbieten. Ebling geht aber davon aus, dass viele Läden stattdessen komplett schließen werden, weil sich der Aufwand nicht lohnt.

Restaurants müssen wieder schließen

Ab Gründonnerstag muss auch die Außengastronomie in Mainz wegen der steigenden Infektionszahlen wieder schließen. Restaurants dürfen aber nach vorheriger Bestellung Abhol-, Liefer- und Bringdienste anbieten. Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen bleiben geschlossen. Die neuen Regelungen gelten vorerst bis zum 12. April.

Auch Sport wird erneut eingeschränkt

Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport, in Mannschaftsportarten und im Kontaktsport sind vorerst in Mainz wieder untersagt. Die sportliche Betätigung ist nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstand zulässig. Im Übrigen gilt das Abstandsgebot während der gesamten sportlichen Betätigung.

Mehr Polizei am Wochenende

Am Donnerstag will das Mainzer Ordnungsamt nach eigenen Angaben mit der Mainzer Polizei besprechen, wie die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen überwacht werden kann. Voraussichtlich werden dafür am Osterwochenende verstärkt Polizeibeamte in der Mainzer Innenstadt im Einsatz sein.