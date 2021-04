Die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr wurde von der Stadt Mainz vorübergehend ausgesetzt. Ein Bürger hatte dagegen geklagt. Nun will es die Stadt ebenfalls wissen und reicht Beschwerde ein.

Noch am Montag will die Stadt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz einreichen. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagte, man wolle eine rechtliche Klärung der Sache. Die ganze Republik diskutiere über Sinn und Unsinn der Ausgangssperre. "Ich glaube, alle haben Interesse daran, dass es dann auch bei Gericht einmal geklärt ist, um zu wissen, wo wir dran sind.".

Bürger hatte Recht bekommen

Die Diskussion um nächtliche Ausgangssperren im Kampf gegen die Corona-Pandemie reißt nicht ab. Das Verwaltungsgericht Mainz hatte in einem Eilverfahren die nächtliche Ausgangssperre für "offensichtlich rechtswidrig" erklärt. Ein derartiger Eingriff in die Grundrechte hätte nur angeordnet werden dürfen, wenn der Kampf gegen die Pandemie ohne diese Maßnahme gefährdet würde. In Mainz durften Menschen seit dem 1. April zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nur in Ausnahmen raus auf die Straße. Nach der Entscheidung des Gerichts setzte die Stadt diesen Teil der Verordnung aus. Auch die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms kassierten die Regelung.