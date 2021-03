per Mail teilen

Die Corona Regeln für den Landkreis Alzey – Worms sind noch einmal verschärft worden. Wie die Kreisverwaltung am Samstag mitteilt, wird es ab kommenden Mittwoch für den Landkreis nun doch eine Ausgangssperre geben. Grund seien die hohen Inzidenz-Zahlen im Kreis Alzey - Worms. Die Ausgangssperre gilt von 21 Uhr 30 bis 5 Uhr früh. In der Stadt Worms ist diese Regelung bereits in Kraft.