In Bad Kreuznach hat es am Wochenende nur wenige Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre gegeben. Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsamt hatten mehrfach Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden sie zwischenzeitlich auch vom Bad Kreuznacher Ordnungsdezernent Markus Schlosser begleitet. Die meisten der kontrollierten Personen waren laut Schlosser auf dem Heimweg, etwa, weil sie von der Arbeit kamen. Nur gegen einige wenige habe man Bußgelder verhängen müssen. Die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr gilt im Kreis Bad Kreuznach seit Samstag. Grund sind die weiterhin hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen.