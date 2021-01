Für den Kreis Bad Kreuznach wird es eine nächtliche Ausgangssperre geben. Land und Kreis haben aufgrund des hohen Corona-Inzidenzwerts beschlossen, die bestehenden Regeln zu verschärfen.

Die Ausgangsbeschränkungen treten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kraft. Sie gelten jeweils von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. In dieser Zeit dürfen die Einwohner im Kreis Bad Kreuznach nur aus wichtigen Gründen das Haus verlassen. Dazu zählt beispielsweise der Weg zur oder von der Arbeit, die Pflege von Angehörigen oder das Gassi gehen mit dem Hund. Von der Ausgangssperre betroffen sind aber Supermärkte und Lieferdienste - für sie ist um 21 Uhr Schluss.

Keine 15-Kilometer-Beschränkung geplant

In der Fußgängerzone in Bad Kreuznach wird es dann auch eine Maskenpflicht geben. Eine 15-Kilometer-Regelung wie in Worms will der Kreis aber nicht einführen. Diese, so Landrätin Bettina Dickes (CDU), würde im Kreisgebiet wenig nutzen und sei kaum kontrollierbar.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, lag im Kreis Bad Kreuznach am Mittwoch bei 177,5. Das ist deutlich mehr als der Landesdurchschnitt, aber noch unter der Marke von 200, bei der über noch strengere Regeln entschieden werden kann.