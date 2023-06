per Mail teilen

Was die Kommunikation betrifft, sind Teile des Kreises Mainz-Bingen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Verbindungen von Festnetz, Mobilfunk und Internet sind seit dem Vormittag gestört.

Auch die Notrufnummern können in weiten Teilen des Kreises Mainz-Bingen derzeit nicht gewählt werden. Wer einen Notruf absetzen muss, kann das bei den Leitstellen der Feuerwehren vor Ort machen. Hier wurden nach Angaben der Ingelheimer Kreisverwaltung extra Gerätehäuser besetzt, um eventuelle Notrufe annehmen zu können.

Außerdem sollen die Menschen vor Ort über Lautsprecherdurchsagen informiert werden. Auch die Warnapp "NINA" ist im Einsatz, wird aber wegen der Mobilfunkstörung nur wenig Betroffene erreichen.

Kaputtes Glasfaserkabel ist schuld an Störung

Grund für den Netzausfall ist nach Angaben der Kreisverwaltung ein kaputtes Glasfaserkabel. Die Störung wird voraussichtlich am Abend behoben sein.

Zahlreiche Kommunen von Ausfall betroffen

Nach Informationen des Kreises sind folgende Kommunen von der Störung betroffen: die gesamte Verbandsgemeinde Bodenheim und Teile der Verbandsgemeinde Rhein-Selz. Harxheim, Gau-Bischofsheim, Lörzweiler, Mommenheim, Nackenheim, Schwabsburg, Nierstein, Oppenheim, Dienheim und Dexheim.

An Silvester 2023 hatte es in den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms ähnliche Probleme mit Internet und Festnetz gegeben. In den beiden Landkreisen war es zu einem kompletten Ausfall der DSL-Leitungen des Energieversorgers EWR Rheinhessen gekommen.