Eine neue Machbarkeitsstudie kommt zu dem Schluss, dass es zwischen Bingen und Rüdesheim wohl keine Rheinbrücke geben kann. Umweltschützer jubeln, Brückenbefürworter sind sauer.

So übt die "Bürgerinitiative Rheinquerung" harte Kritik an der Machbarkeitsstudie, die die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen zusammen mit den Kreisen Mainz-Bingen und Rheingau-Taunus in Auftrag gegeben hatten. Der Sprecher der Bürgerinitiative, Hasso Mansfeld, sagte dem SWR, dass eine Machbarkeitsstudie nur dann den Namen verdiene, wenn in ihr auch alternative Standorte berücksichtigt würden. Dies sei nicht geschehen. Außerdem habe das Land viel zu lange gebraucht, um die Studie in Auftrag zu geben und zu veröffentlichen.

Die Initiative kämpft seit mehreren Jahren für eine Rheinquerung im Mittelrheintal, da der Rhein zwischen Koblenz und Wiesbaden auf einer Strecke von rund 90 Kilometern weder von Brücken noch von Tunneln gekreuzt wird. Der Straßenverkehr ist auf Fährverbindungen angewiesen.

Rheinbrücke bei Bingen "nicht genehmigungsfähig"

Ein Planungsbüro hatte in den letzten beiden Jahren zwei Brücken-Standorte bei Bingen unter die Lupe genommen. In der Machbarkeitsstudie, die am Montag im Kreisausschuss Mainz-Bingen-vorgestellt wurde, heißt es nun, eine solche Brücke bei Bingen sei "nicht genehmigungsfähig und würde auch einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten." Es sind vor allem Gründe des Naturschutzes, die die Brücke scheitern lassen würden, ist in dem 130 Seiten langen Gutachten zu lesen.

Die Tierwelt in den Binger Rheinauen

NABU freut sich über wahrscheinliches Brücken-Aus

Der Naturschutzbund Bingen (NABU) begrüßt die Ergebnisse der Machtbarkeitsstudie. Das Ergebnis sei aber vollkommen vorhersehbar gewesen, so Bardo Petry. Es sei seit Jahren bekannt, dass die Binger Rheinauen ausgesprochen wichtig für die Natur und Pflanzenwelt seien. Eine Brücke würde durch Landschafts- und Vogelschutzgebiete führen. Von daher sei die Machtbarkeitsstudie herausgeschmissenes Geld gewesen.

Hält der Kreis an Brücken-Plänen fest?

Noch ist nicht klar, ob das Brückenbau-Projekt nun trotz der neuen Studienergebnisse weiter vorangetrieben wird. Die Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer (CDU), würde gerne daran festhalten, so ein Sprecher der Kreisverwaltung. Möglich sei ein Raumordnungsverfahren, in dem dann geprüft werden könne, ob wirtschaftliche und verkehrstechnische Vorteile einer Brücke nicht wichtiger seien als der Naturschutz. Darüber müssten nun die Fraktionen beraten.

Auch der Rheingau-Taunus-Kreis hat sich nach Angaben eines Sprechers noch nicht abschließend mit der Brücken-Thematik und den weiteren Planungen befasst. Das Ergebnis der Studie habe aber nicht überrascht, war aus der Kreisverwaltung zu hören.

Die Kosten für die Machbarkeitsstudie liegen nach Angaben des Kreises bei mehreren zehntausend Euro. Die Summe haben zu je einem Viertel die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen sowie die beiden Landkreise Mainz-Bingen und Rheingau-Taunus übernommen.

Jahrzehntelange Planungen für Brücke

Die frühere Rheinbrücke zwischen Rüdesheim und Bingen hatte die Wehrmacht im Januar 1945 gesprengt, um den anrückenden US-Streitkräften den Nachschubweg abzuschneiden.

Planungen für mehr Brücken über den Rhein im Mittelrheintal gibt es schon seit Jahrzehnten. Diese wurde jedoch immer wieder aufgeschoben. Da das Mittelrheintal zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, gibt es Befürchtungen, dass durch einen Brückenbau dieser Status verloren geht.