Im früheren zweiten Programmkino in Mainz schließt sich der Vorhang für immer. Wegen der angespannten Haushaltslage hat die Stadt Mainz ihre Finanzierungszusagen zurückgenommen.

Jahrelang gab es in Mainz zwei Programmkinos: das Capitol am Neubrunnenplatz und das Palatin in der Hinteren Bleiche. Beide sind in die Jahre gekommen. Das Gebäude, in dem das Palatin mit vier Kinosälen untergebracht war, ist so marode, dass es abgerissen und neu gebaut werden muss.

Verhandlungen zwischen dem früheren Betreiber und der Stadt Mainz waren an finanziellen Fragen gescheitert. Die Kinos wurden deshalb im Oktober 2023 geschlossen.

Capitol wurde im Sommer 2024 wiedereröffnet

Einen Lichtblick gab es für die Cineasten in Mainz, als das städtische Kulturdezernat im Mai eine Lösung verkündete: Mit der Arthouse Kinos Frankfurt Gruppe sei ein renommierter Betreiber für das Capitol gefunden worden. Im Sommer wurde das Capitol von Arthouse Geschäftsführer Christopher Bausch und seinem Team feierlich wiedereröffnet.

Arthouse wurden beide Kinos in Aussicht gestellt

Der Plan war, dass das Palatin 2024 abgerissen wird. Der Besitzer des Gebäudes war bereit, drei Kinosäle darin neu zu bauen und diese an die Stadt zu vermieten. Arthouse hätte dann die Kinosäle von der Stadt gepachtet. Doch die aktuelle Finanzlage der Stadt Mainz bedeutet das Aus für diese Pläne.

Kein Geld für zweites Programmkino in Mainz

Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) sagte dem SWR jetzt, für ein zweites Programmkino sei kein Geld da. Kulturdezernenin Marianne Grosse (SPD) bestätigte auf Anfrage, dass "die Anmietung der sanierten Räume des Palatin in der Hinteren Bleiche aufgrund der aktuellen Haushaltslage nicht mehr erfolgen kann."

Zwar beteuert Grosse, die Stadt werde sich bemühen, einen zweiten Standort zu erreichen. Aber wie dies ohne Finanzierung funktionieren soll, sei unklar. Kinosäle dürften zumindest am Standort des ehemaligen Palatin-Gebäudes nun nicht gebaut werden, wenn es keine Kostenzusage der Stadt gibt.

Zukunft des Capitol wieder ungewiss

Der Betreiber des Capitol-Kinos, Christopher Bausch, hatte immer wieder betont, dass es unwirtschaftlich sei, nur ein Kino zu betreiben. Die Arthouse Gruppe hatte deshalb darauf spekuliert, im Palatin drei weitere Kinosäle zu eröffnen. Dann hätte es auch die Möglichkeit gegeben, das Capitol mal für Renovierungen zu schließen, sagt Bausch. Das Capitol wurde 1933 gebaut und ist das älteste Kino der Stadt Mainz.

Kommt kein weiteres Haus, wird es auf Dauer kein Capitol geben.

Bausch und sein Team setzen jetzt große Hoffnungen in die neue Kenia-Koalition im Mainzer Rathaus, die sich für ein zweites Programmkino ausgesprochen habe.

Programmkinos seien auf Preisgelder und öffentliche Förderung angewiesen, sagt Bausch. Für seine Kinosäle in Frankfurt und Aschaffenburg könne Bausch zum Beispiel Investitionsförderungen bekommen. In Rheinland-Pfalz gebe es solche Länderförderungen leider nicht.

Als Erfolg gefeierte Mainzer Lösung für Programmkinos ist in Gefahr

Deswegen habe die in Mainz im Sommer gefundene Lösung Vorbildcharakter: Die Stadt, die selbst nicht Kinobetreiber sein darf, schaffe durch günstige Mieten die Voraussetzungen für ein Programmkino.

Der Mietvertrag für das Capitol läuft auf fünf Jahre mit der Option zu verlängern, hatte Grosse im Sommer stolz verkündet. Jetzt sieht es aber so aus, als könnten die großen Pläne für eine neue Programmkino-Landschaft in Mainz schneller zu Ende sein als geplant.