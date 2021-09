„Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz“

per Mail teilen

In Kordel stieg die Kyll von 70 Zentimetern auf etwa acht Meter an. Viele Häuser wurden beschädigt. Teilweise war der Ort von der Außenwelt abgeschnitten, weil alle Straßen gesperrt waren. SWR-Reporterin Eva Lamby-Schmitt schildert ihre Eindrücke aus Kordel am Tag nach der Hochwasser-Katastrophe.