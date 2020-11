per Mail teilen

Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) hat die Mainzer Bevölkerung dazu aufgerufen, den Einzelhandel und die Gastronomie in der Stadt zu unterstützen. In einem schriftlichen Appell heißt es, dass die Mainzerinnen und Mainzer weiter in heimischen Geschäften einkaufen und sich Speisen von Restaurants liefern lassen sollen. Gleichzeitig begrüßt die Wirtschaftsdezernentin die angekündigten finanziellen Hilfen vom Bund. Es sei wichtig, dass diese Unterstützung schnell und unkompliziert bei den betroffenen Betrieben ankomme.