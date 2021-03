Die Aufräumarbeiten am Mainzer Rheinufer nach dem Hochwasser Anfang Februar sind beendet. Nach Angaben des Mainzer Wirtschaftsbetriebs seien mittlerweile auch die privaten Stege von einer Firma geräumt worden. Die Arbeiten am Rheinufer haben in diesem Jahr gut drei Wochen gedauert und damit länger als erwartet. Das Hochwasser habe extrem viel Treibgut an das Rheinufer angeschwemmt, so ein Sprecher des Wirtschaftsbetriebs. Das letzte vergleichbare Hochwasser habe es 2013 gegeben.