Die ersten Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in der Region haben begonnen. Wegen Schnee und Glätte wird in Mainz aber noch nicht unmittelbar am Ufer gearbeitet. Der Mainzer Wirtschaftsbetrieb entfernt nach eigenen Angaben zurzeit Äste und Treibgut, das auf die Liegewiese am Victor-Hugo-Ufer gespült worden ist. Von dort aus arbeite man sich weiter am Rheinufer entlang. Normalerweise werde direkt am Ufer auch Treibgut aus dem Rhein gezogen. Diese Arbeiten seien für die Mitarbeiter wegen der Glätte und des Schnees aber aktuell zu gefährlich. In Worms wird laut Feuerwehr kleineres Treibgut vom Rheinufer entfernt und die Wege von Schlamm gereinigt. In Bingen prüfe man, wo und ob Aufräumarbeiten am Rhein und an der Nahe schon beginnen könnten, so ein Stadtsprecher. Der Hindenburgpark bleibe deshalb erst einmal gesperrt.