Rheinland-Pfalz hat sich bereit erklärt, kranke Flüchtlingskinder und deren Familien von den griechischen Inseln aufzunehmen. Doch die Aufnahme der Geflüchteten zieht sich hin.

Das Integrationsministerium in Mainz teilte mit, von den behandlungsbedürftigen Kindern und ihren Familien sei erst die Hälfte in Rheinland-Pfalz angekommen. Insgesamt 33 Menschen seien im Rahmen der bundesweiten Aktion bisher im Land aufgenommen worden. Wann die andere Hälfte käme, sei noch unklar. Weitere zwölf Flüchtlinge würden an diesem Mittwoch erwartet. Die Zuteilung der Familien in die Länder werde jeweils kurzfristig vom Bund vorgenommen. Rheinland-Pfalz hatte eigentlich noch mehr kranke Kinder und deren Familien aufnehmen wollen, vom Bund aber nur 66 zugeteilt bekommen.

Weitere Flüchtlinge sollen am Mittwoch kommen

Von den unbegleiteten Minderjährigen speziell aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria, die Deutschland aufnehme, würden voraussichtlich sechs nach Rheinland-Pfalz kommen. Angekommen sei noch keines dieser Kinder und Jugendlichen. Zwei von ihnen würden ebenfalls mit dem Flugzeug an diesem Mittwoch erwartet. Das Bundesverwaltungsamt achte bei der Verteilung der jungen Menschen darauf, wo bereits familiäre Bindungen in Deutschland bestehen. Deutschland hatte Mitte Juli entschieden, 243 behandlungsbedürftige Kinder mit ihren Familien aufzunehmen, insgesamt 928 Menschen.

Transfer von anerkannten Asylbewerbern soll kommenden Samstag beginnen

Das Ministerium teilte weiter mit, der Transfer von 1.553 anerkannten Asylbewerbern von den griechischen Inseln nach Deutschland habe noch gar nicht begonnen. Der erste Flug sei für kommenden Samstag geplant. Rheinland-Pfalz habe sich bereit erklärt, 250 von ihnen aufzunehmen, nach dem Königsteiner Schlüssel entfielen nur 76 auf das Bundesland. Integrationsministerin Spiegel (Grüne) fordert, Deutschland solle 5.000 Menschen aus Moria aufnehmen.